Polícia prende responsável por assalto que terminou na morte de idoso na zona leste de SP

Weverton Wygor Pereira de Souza teria confessado a participação e confirmado a participação de quatro menores

Reprodução/Rádio Jovem Pan Segundo o delegado, o preso tem passagens pela polícia e histórico de violência, mas tentou responsabilizar os cúmplices pelo homicídio



Weverton Wygor Pereira de Souza, de 19 anos, foi preso nesta quarta-feira, 29. Ele teria liderado o assalto a uma casa no bairro da Mooca, em São Paulo, em maio deste ano. Câmeras de vigilância da rua gravaram a aproximação dos ladrões. Eles invadiram a casa onde morava, sozinho, Modesto Bernarde, de 91 anos. Segundo a policia, há sinais de que a vitima foi torturada pelos assassinos. O delegado Marcos Manfrin diz que Weverton teria confessado a participação no crime e confirmado que quatro menores estavam com ele. “Conseguimos identificar tanto ele, que tem 19 anos, e dois adolescentes. Quanto a ele, pedimos a prisão temporária dele. Quanto aos menores, pedimos a decretação da internação que foi deferida pelo Judiciário.” Segundo o delegado, o preso tem passagens pela polícia e histórico de violência, mas tentou responsabilizar os cúmplices pelo homicídio. “Ele alega que quem matou foram os adolescentes que o acompanhavam. Mas é uma hipótese não muito crível, uma vez que ele demonstra ser violento nas suas acoe.” Segundo a polícia, há pistas para localizar os outros suspeitos.

*Com informações da repórter Caterina Achutti