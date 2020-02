Polícia prende suspeito de esfaquear três pessoas em bloco de carnaval

GILVAN DE SOUZA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Das três pessoas feridas, uma foi atingida na perna e outra nas costas. Caso aconteceu durante dispersão de um bloco de carnaval



A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (26) o homem suspeito de ferir três pessoas à faca durante um bloco de carnaval na Zona Oeste de São Paulo.

O caso aconteceu na segunda-feira (24), durante uma briga generalizada após a dispersão de um desfile próximo a rua Teodoro Sampaio. Das três pessoas feridas, uma foi atingida na perna e outra nas costas.

Duas vítimas com ferimentos superficiais foram levadas a uma tenda médica no local e acabaram medicadas e liberadas. A terceira, uma estudante de 26 anos, foi internada no Hospital das Clínicas. Não há informação do estado de saúde dela.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, em Pinheiros. Ao todo, a Polícia Militar prendeu 1.506 pessoas e apreendeu mais de uma tonelada de drogas.

Balanço das Operações

A PM e a Prefeitura de São Paulo divulgaram balanços de operações de segurança e limpeza durante o Carnaval.

Nas estradas, o número de pessoas que dirigiam bêbadas e foram pegas no bafômetro mais que dobrou em comparação ao ano passado. Ao todo, foram quatro mil e 86 motoristas autuados neste ano.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, este ano também registrou o menor número de mortes em acidentes de trânsito nas rodovias estaduais nos últimos 20 anos de Operação Carnaval com 14 óbitos nos quatro dias de festa. O número de vítimas graves em acidentes também apontou queda; foram 84 casos em 2020.

Quanto a operação de limpeza na cidade, a Prefeitura diz ter recolhido 515 toneladas de lixo nos dias de pré-carnaval, carnaval e no Sambódromo do Anhembi. Além disso, 169 pessoas flagradas urinando em vias públicas foram multadas e terão de pagar até 500 reais ao governo municipal.

*Com informações do repórter Leonardo Martins.