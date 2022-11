Polícia procura assassinos de dois PMs no Rio de Janeiro

Bandidos também feriaram outros dois agentes com armas de fogo; caso ocorreu em Duque de Caxias, no Grande Rio

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Policiais afirmam que já possuem imagens de câmeras de segurança e outras informações para tentar identificar os criminosos



A Polícia do Rio de Janeiro procura os bandidos que mataram dois policiais militares e feriram outros dois no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os PMs foram socorridos para o hospital estadual Adão Pereira Nunes, mas não resistiram aos ferimentos. De acordo com a prefeitura de Duque de Caxias, os cabos Rafael Texeira Cardozo, 34, e Leandro dos Santos Lopes, 36, chegaram praticamente sem vida à unidade de saúde. O terceiro agente ferido, identificado como 1º Tentente Marques, 33, foi baleado no rosto e no ombro esquerdo. Ele foi liberado apenas receber atendimento médico. O quarto ferido foi Fábio dos Santos Teles. Inicialmente, ele foi levado para uma unidade de saúde municipal de Duque de Caxias e, depois, transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes. Ele foi ferido no punho e na mão esquerda e precisou passar por cirurgia. A PM do Rio informa que o estado de saúde dele inspira cuidados. A corporação também afirma que já possui registros de câmeras de segurança do local do crime e outras informações para tentar identificar os criminosos. Somente neste ano, 102 agentes de segurança foram baleados no Grande Rio, de acordo com a plataforma Fogo Cruzado, dentre os quais 63 morreram. Do total de feridos, 91 eram policiais militares, e dos mortos, 35.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga