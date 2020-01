Polícia procura motorista que matou criança na zona sul de São Paulo

Google Street View Carro invadiu borracharia na zona sul da capital



A Polícia Civil procura pelo motorista que atropelou e matou uma criança de quatro anos em São Paulo. O caso ocorreu na madrugada desta segunda, quando Willian Volpi, de 26 anos, perdeu o controle do carro e invadiu uma borracharia na região de Campo Grande, zona sul da Capital.

O menino Kayque Pietro Ferreira participava de um churrasco com a família no local e não resistiu. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Geral de Pedreira.

Segundo a polícia, Willian Volpi tem passagens por roubo e porte de arma. De acordo com o delegado Pedro Luis de Souza, Volpi estava dirigindo embriagado.

“Nós ouvimos cerca de oito testemunhas e todas elas referem que o estado dele não era de uma pessoa normal. Se por ingestão de bebida alcoólica ou qualquer outra substância, nós ainda não sabemos, mas que ele não estava no seu estado psíquico normal, não estava.”

A Jovem Pan apurou que os policiais foram até a casa dos pais de William Volpi, mas eles afirmaram não ter ideia do paradeiro do filho.O delegado disse ainda que o suspeito cumpria medida cautelar e não poderia estar fora de casa depois das 22h.

“A medida cautelar limita que ele esteja no recesso do seu lar até as 22h, e o crime ocorreu por volta da meia noite. Ele transgrediu essa medida cautelar.”

O motorista fugiu sem prestar socorro. Uma equipe do resgate foi acionada e constatou o óbito do garoto ainda no local. O caso é investigado pelo 80º Distrito Policial de São Paulo.

* Com informações do repórter Leonardo Martins.