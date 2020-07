Polícia Rodoviária Estadual prevê recorde de apreensão de drogas no ano

Agentes já apreenderam 73 toneladas de drogas até a metade do ano, número maior do que o total de 2019

Na chegada à capital paulista, geralmente as drogas são apreendidas em veículos de passeio, por isso as quantidades são menores



Os traficantes tentaram esconder as drogas embaixo de sacas de grãos em um caminhão.Também usaram fundos falsos e compartimentos secretos em carros. Os esconderijos, porém, foram descobertos pela Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo, que apreendeu 73 toneladas de drogas até a metade do ano. O número já é maior do que o total de 2019, quando foram apreendidas 71 toneladas.

Por isso, a expectativa da Polícia Rodoviária Estadual é atingir um recorde desde que o levantamento começou a ser feito. O porta-voz da Polícia Rodoviária, capitão Fernando, diz que o isolamento social otimizou o trabalho dos policiais. “O policial militar rodoviário, que por vezes estava no atendimento de acidentes, passou a dispor desse tempo, que não mais estava atendendo às ocorrências, a intensificar as abordagens.”

Ao todo, a maconha representa cerca de 95% das apreensões nas rodovias do estado. Na chegada à capital paulista, geralmente as drogas são apreendidas em veículos de passeio, por isso as quantidades são menores. Segundo o capitão Fernando, as maiores apreensões acontecem no interior de São Paulo, na região de Bauru e São José do Rio Preto.

