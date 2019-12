EFE Nalvany foi detido dentro da sua fundação anticorrupção, onde grava vídeos para seu canal no YouTube



Famoso por criticar Vladimir Putin na internet, o político russo Alexei Navalny foi preso na última quinta-feira (26). Ele foi detido dentro da sua fundação anticorrupção, onde grava vídeos para seu canal no YouTube.

A ação acontece depois de um dos apresentadores do programa de Navalny ter sido recrutado à força pelo Exército russo e enviado para uma base militar no Ártico. Segundo Kira Yarmysh, porta-voz de Navalny, ele foi detido à força — mas foi solto logo depois.

Yarmysh disse que o presidente Vladimir Putin não tolera o sucesso do programa de Navalny no YouTube, o Navalny Live, e sempre quis acabar com ele.

O episódio da semana passada, que abordou um tiroteio do lado de fora do prédio do Serviço de Segurança da Rússia e uma coletiva de Putin, teve 1,5 milhão de visualizações.

Em setembro e outubro, houve operações nos escritórios da fundação em todo o país — e o grupo foi declarado como agente estrangeiro pelas autoridades russas.

Em 2016, Navalny anunciou que pretendia se candidatar à Presidência nas eleições de 2018, mas seu registro foi negado. Nos anos seguintes, o político organizou protestos para pedir eleições transparentes.

*Com informações do repórter Victor Moraes