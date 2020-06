Polícia prende sargento da PM suspeito de matar adolescente em SP

WILLIAM VOLCOV/AE Vídeos de câmeras de segurança mostram Adriano andando próximo ao galpão onde Guilherme teria desaparecido



A Corregedoria da Polícia Militar (PM) prendeu o policial militar suspeito de participar da morte de um adolescente na zona sul de São Paulo. O sargento Adriano Fernandes de Campos, de 41 anos, é o principal suspeito de ter matado o adolescente negro Guilherme Silva Guedes, de 15 anos. Ele cumpre a prisão temporária de 30 dias, determinada pela Justiça na tarde da última terça-feira (16).

O adolescente Guilherme Silva Guedes desapareceu na madrugada do último domingo (14) no bairro Vila Clara, na zona sul de São Paulo. O jovem foi encontrado horas depois em Diadema, cidade da Grande São Paulo, com dois tiros na cabeça e com muitas marcas de agressão espalhadas pelo corpo.

Vídeos de câmeras de segurança mostram Adriano andando próximo ao galpão onde Guilherme teria desaparecido. Para a polícia, não há dúvidas da participação do sargento no crime.

Adriano Fernandes de Campos prestou depoimento à Corregedoria na quarta-feira (17). A polícia ainda tenta identificar um segundo autor do crime; as investigações consideram um outro soldado da Polícia Militar como co-autor do assassinato.

*Com informações do repórter Leonardo Martins