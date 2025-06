Polícia segue investigando tiroteio em escola na Áustria

Responsável pelo ataque foi identificado como um ex-aluno de 21 anos da instituição, que tirou a própria vida após o ato

HALADA / AFP m resposta à tragédia, o governo austríaco decretou luto oficial de três dias



Na manhã desta terça-feira (10), a cidade de Graz, na Áustria, foi palco de um trágico ataque a tiros na escola Dreierschützengasse, que resultou em 11 mortes, incluindo a do próprio atirador, e deixou dezenas de feridos. O responsável pelo ataque foi identificado como um ex-aluno de 21 anos da instituição, que tirou a própria vida após o ato. As autoridades austríacas estão investigando o caso, mas ainda não conseguiram determinar a motivação exata do crime. Uma carta de despedida foi encontrada, porém, sem explicações claras sobre o motivo do ataque. Há especulações de que o atirador possa ter sofrido bullying durante seus anos escolares, mas nada foi confirmado oficialmente até o momento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ataque gerou uma onda de comoção em todo o país, que possui cerca de 9 milhões de habitantes e não tem um histórico de violência armada em escolas. Em resposta à tragédia, o governo austríaco decretou luto oficial de três dias. Na Praça Central de Gratos, cidadãos têm se reunido para prestar homenagens às vítimas, acendendo velas e expressando solidariedade às famílias enlutadas. Apesar de a Áustria ser um dos países com maior número de armas de fogo por habitante na Europa, incidentes de violência armada em escolas são extremamente raros.