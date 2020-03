Polícia de SP apura ação de traficantes em espaço social da prefeitura

Divulgação/SSP-SP Durante as investigações foram captadas imagens que identificaram cerca de 20 traficantes usando esta estratégia a fim de comercializar as drogas



A Polícia de São Paulo prendeu 14 pessoas e apreendeu dois menores, durante operação realizada nesta quinta-feira (5) contra o tráfico de drogas na Cracolândia, na região da Luz, no Centro de São Paulo.

Segundo os agentes, os traficantes burlavam revistas policiais escondendo as drogas em um buraco que fica dentro do Atende 2, espaço do serviço social da Prefeitura de São Paulo localizado na Rua Helvétia.

Durante as investigações, foram captadas imagens que identificaram cerca de 20 traficantes usando esta estratégia a fim de comercializar as drogas. Além disso, eles estariam ameaçando os servidores.

Os criminosos fizeram uma abertura no muro para conseguir passar pelo local e chegar ao fluxo, que é o termo utilizado para o lugar onde ocorre a compra, venda e consumo dos entorpecentes.

O delegado de Polícia Divisionário do Denarc, Adilson da Silva Aquino indica que os investigadores averiguam várias hipóteses e não descarta a possibilidade de conivência de funcionários do Atende, que possui 37 colaboradores atualmente.

“Estamos apurando um inquérito policial se há alguma envolvimento doloso dos funcionários essa conduta. A princípio estamos trabalhando com averiguação. Não podemos afirmar que eles estavam com esses traficantes.”

O delegado titular da Divisão de Narcóticos, Carlos Batista explica como os traficantes, que transportavam grande quantidade de drogas atuavam na passagem clandestina.

“Todos os usuários que retornam ao fluxo após a limpeza é necessário passar por uma regista. Então eles fizeram esse buraco para acessar de forma clandestina os fundos do Atende e se misturam em meio às pessoas que estão se tratando ali.”

Atualmente, o Atende 2 tem uma estrutura com capacidade para acolher 300 pessoas ao longo do dia e 140 para pernoite, sendo 45 vagas femininas e 95 vagas masculinas.

*Com informações do repórter Daniel Lian.