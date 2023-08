Policiais dispersam novamente os dependentes químicos da Cracolândia no Centro de SP

Operação policial foi realizada na noite desta terça-feira, 15; moradores registraram explosões e tentativas de saques na região

Reprodução/Jovem Pan News Fluxo de dependentes da Cracolândia na Rua dos Protestantes nesta quarta-feira, 16



Uma operação da Polícia Civil, da Polícia Militar e da GCM (Guarda Civil Metropolitana) promoveu na noite desta terça-feira, 15, uma nova dispersão dos dependentes químicos e pessoas em situações de rua que vivem na região da chamada Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo. Moradores registraram explosões e tentativas de saques nos arredores da Avenida Rio Branco, da Rua dos Gusmões e da Rua dos Protestantes. A dispersão, com a presença dos agentes no local, continuou durante a manhã desta quarta-feira, 16, como noticiou a repórter Beatriz Manfredini ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. Há uma base da GCM instalada na Rua dos Protestantes onde, de acordo com a reportagem, usuários de drogas são escoltados durante o dia, já que se trata de uma rua com menos movimentação de comércio. A medida é para afastar o “fluxo” da região da Rua Santa Efigênia, que abriga um centro comercial, e muito forte, e das proximidades da Avenida Rio Branco, que também tem grande movimentação.

De acordo com as informações obtidas, durante a noite a GCM faz a escolta dos usuários de volta pra Rua dos Gusmões, local em que a Cracolândia está instalada há cerca de um mês. Tanto a Rua dos Gusmões, quanto a Rua dos Protestantes, onde os dependentes têm se movimentado, são ruas que foram incluídas no Projeto de Lei (PL) proposto pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) que pretende isentar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de imóveis situados na região da Cracolândia. Caso seja aprovado na Câmara Municipal, o benefício ficará em vigor nos anos de 2024 e 2025. Os vereadores devem votar o PL em primeiro turno ainda nesta quarta.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini