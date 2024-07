Policiais estrangeiros auxiliam na segurança dos Jogos Olímpicos de Paris

Ao todo, cerca de 1.800 membros de forças de segurança interna provenientes de aproximadamente 40 países serão mobilizados

EFE/EPA/Teresa Suarez Os policiais estrangeiros realizarão patrulhamento a pé em pontos turísticos e no transporte público



Faltando dez dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, autoridades confirmaram que policiais estrangeiros irão auxiliar na segurança do evento. O inspetor geral da Diretoria de Segurança Local de Paris informou que cerca de 1.800 policiais de 43 países estarão envolvidos nos arranjos de segurança. Nesta terça-feira (16), oficiais coreanos e brasileiros participaram de uma patrulha pela cidade, demonstrando o esforço internacional para garantir a segurança do público. Os policiais estrangeiros realizarão patrulhamento a pé em pontos turísticos e no transporte público, visando orientar os visitantes. Enquanto isso, ajustes finais estão sendo feitos para a inauguração da Vila Olímpica no dia 18. Localizada às margens do rio Sena, no subúrbio de Paris, visando revitalizar a região. Com 82 prédios e mais de 7 mil quartos distribuídos em uma área de 300.000 m², cada edifício foi desenhado por um arquiteto diferente, conferindo um traço individual a cada construção.

Publicado por Luisa Cardoso