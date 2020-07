SP: Policial filmado dando tiro para o alto em abordagem é afastado

Vídeo mostra o policial apoiando o joelho nas costas do jovem, que já estava algemado e deitado no chão; a Corregedoria da Polícia Militar investiga o caso

Divulgação/SSP Assim que ele estacionou o veículo a pedido do policial, um dos PMs desceu da motocicleta, sacou o revólver e jogou o rapaz no chão



A Polícia Militar afastou das ruas o policial que deu um tiro para o alto durante uma abordagem no sábado (11) na periferia da zona norte de São Paulo. Um vídeo, gravado por testemunhas, mostra dois policiais seguindo um jovem que dirigia uma moto sem capacete. Assim que ele estacionou o veículo a pedido do policial, um dos PMs desceu da motocicleta, sacou o revólver e jogou o rapaz no chão. Uma testemunha tentou se aproximar do policial, que deu um tiro para o alto.

Um outro vídeo mostra o policial apoiando o joelho nas costas do jovem, que já estava algemado e deitado no chão. A Secretaria da Segurança Pública disse que o caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial. Os dois PMs foram afastados e cumprem serviços administrativos. A Corregedoria da Polícia Militar investiga o caso.

*Com informações do repórter Leonardo Martins