Polícias de SP e RJ fazem operação contra grupo que assaltava casas de luxo no Leblon, Ipanema e Copacabana

Bandidos monitoravam vítimas pelas redes sociais e focavam em joias e outros objetos de alto valor

Divulgação/Polícia Civil Operação conjunta entre polícias de SP e do RJ ocorreu nesta quarta-feira



Uma operação conjunta entre as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo mirou, nesta quarta-feira, 19, uma quadrilha especializada em roubar imóveis de luxo em bairros da zona sul do Rio: Leblon, Ipanema e Copacabana. O bando monitorava as vítimas nas redes sociais, traçava o perfil dos alvos e ia para a capital fluminense, segundo as investigações. Eles ficavam hospedados em um hotel, alugavam um carro e acompanhavam o passo a passo das vítimas. Normalmente, a invasão aos imóveis ocorriam quando os moradores não estavam em casa. A quadrilha seria ligada à facção criminosa Primeiro Comando da Capital sabia, inclusive, se os alvos tinham residências fora do Rio de Janeiro e se costumava sair da cidade em feriados prolongados, férias e outras ocasiões. Os principais alvos durante os assaltos eram joias e outros objetos de valor. Quando o morador estava na residência, outros pertences também eram levados. Segundo a polícia, o que era roubado no Rio era revendido em São Paulo, com receptadores preparados com advogados para a defesa deles em caso de necessidade. Os mandados foram cumpridos em vários bairros de São Paulo nesta quarta.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga