População indígena quase dobra em 12 anos no Brasil e chega a 1,6 milhão, diz IBGE

‘Censo 2022 Indígenas: Primeiros resultados’ revela que a maior parte desta população está na Região Norte

Fábio Pino/Divulgação Indígenas se apresentam durante evento de divulgação do 'Censo 2022 Indígenas: Primeiros resultados'



A população indígena quase dobrou em 12 anos no Brasil. Isso é o que aponta o “Censo 2022 Indígenas: Primeiros resultados”, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta segunda-feira, 7. De acordo com o levantamento, 1.693.535 pessoas se declararam indígenas em 4.832 municípios. O número representa 0,83% da população brasileira. No estudo anterior, de 2010, havia 896.917 indígenas, o que correspondia a 0,47% da população residente no país. A variação positiva de 2010 para 2022 é de 88,82%. A pesquisa foi apresentada oficialmente no Theatro da Paz, em Belém, na véspera da Cúpula da Amazônia. Estiveram presentes as ministras do Planejamento, Simone Tebet, dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e do Meio Ambiente, Marina Silva.

Para se ter ideia, na Amazônia Legal há 867.919 indígenas, o que representa 3,26% da população total da região e 51,25% da população indígena no Brasil. O Censo revela que a maior parte da população indígena brasileira está na Região Norte (753.357), seguida por Nordeste (528.800), Centro Oeste (199.912), Sudeste (123.369) e Sul (88.097). O Estado com maior número de indígenas autodeclarados é o Amazonas, com 490.854. Na sequência, aparecem Bahia (229.103), Mato Grosso do Sul (116.346), Pernambuco (106.634) e Roraima (97.320). Somados, esses cinco Estados detêm 61,43% da população indígena do Brasil. O estudo mostra ainda que há 573 Terras Indígenas no paós, conforme dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

*Com informações do repórter André Anelli.