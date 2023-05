Por aumento de segurança, Banco Central anuncia mudanças nos padrões das folhas de cheque

Mesmo não sendo um dos métodos de pagamento mais utilizados, a utilização do cheque movimentou R$ 666 bilhões; alteração permitirá utilização do nome social

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Servidores do BC pedem reajuste salarial de 26% e reestruturação de carreiras



O Banco Central (BC), junto ao Conselho Monetário Nacional, anunciou que mudará o padrão nas folhas de cheque e deverão entrar em vigor à partir do dia 2 de outubro. Cada banco determinará como será o formato. Uma das principais alterações é a adoção do nome social, que os clientes poderão adotar na folha de cheque. Atualmente, o nome que deve ser colocado é o nome de registro. O BC disse que o novo formato do cheque mudará, justamente, para que haja modernidade e aumento da segurança entre os usuários do sistema financeiro. Para essas alterações, foram necessárias a revogação de 31 atos normativos e a aprovação de duas resoluções. Embora não seja um dos principais métodos de pagamento – hoje, o líder é a plataforma Pix -, ainda há uma importância significativa já que, no ano passado, houve uma movimentação de R$ 666 bilhões que foram realizadas através do cheque.

*Com informações de Camila Yunes