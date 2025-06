Porto Alegre registra 16 mortes por dengue em 2025

Em resposta, Secretaria de Saúde está intensificando os esforços de controle e realizando mais exames para conter a disseminação da doença

Shammiknr/Pixabay As autoridades também estão em constante diálogo com os moradores, pedindo que redobrem os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue



A Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre confirmou mais 16 óbitos causados por dengue. Este aumento alarmante no número de vítimas destaca a gravidade da situação, com mais de 14.500 casos registrados até o momento. As autoridades de saúde estão em alerta máximo, prevendo que o número de casos continue a crescer nos próximos dias. Em resposta, a Secretaria de Saúde está intensificando os esforços de controle e realizando mais exames para conter a disseminação da doença. As autoridades também estão em constante diálogo com os moradores, pedindo que redobrem os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue.