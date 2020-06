Covid-19: Portugal retoma medidas de confinamento em Lisboa

O país registra, até o momento, aproximadamente 40.415 casos e 1.549 mortes pela doença

EFE/EPA/JOSE COELHO Portugal tem aproximadamente 40.415 casos e 1.549 mortes por coronavírus, número muito menos do que a vizinha Espanha



O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, anunciou nesta quinta-feira (26) que 19 áreas da região metropolitana de Lisboa terão de aplicar um novo confinamento à população para diminuir os crescentes casos de Covid-19.

A retomada do isolamento será similar ao adotado durante o pico da epidemia, com exceções para os moradores que precisam sair de casa para fazer compras ou trabalhar. Nas 19 áreas designadas, o limite para participação em reuniões será de apenas cinco pessoas.

Cidades próximas à região metropolitana de Lisboa também continuarão com medidas mais restritivas que os demais distritos do país. Estabelecimentos comerciais devem fechar às 8 horas da noite, e reuniões com mais de 10 pessoas estão proibidas.

O novo confinamento valerá de 29 de junho a 12 de julho e, após a data, o governo português irá reavaliar se flexibiliza ou não as restrições anunciadas.

Portugal tem aproximadamente 40.415 casos e 1.549 mortes por coronavírus, número muito menos do que a vizinha Espanha. O país foi reconhecido como um caso de sucesso na luta contra a doença e começou a suspender o confinamento em 4 de maio.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda