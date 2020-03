Posse de Regina Duarte será nesta quarta no Palácio do Planalto

Carolina Antunes/PR Ela assume a vaga deixada pelo ex-secretario Roberto Alvim, que caiu após divulgar um vídeo que fazia menção indireta ao ministro da Propaganda de Hitler



A secretaria de Cultura, Regina Duarte, toma posse nesta quarta-feira (4) no Palácio do Planalto. A negociação para que ela assumisse a pasta não foi nada fácil. A atriz foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 17 de janeiro, mas só no dia 29 ela aceitou oficialmente.

Antes, ela foi a Brasília diversas vezes conversar com Bolsonaro e ministros. A posse demorou por conta de procedimentos legais, uma vez que a atriz ainda tinha contrato com a TV Globo.

Ela assume a vaga deixada pelo ex-secretario Roberto Alvim, que caiu após divulgar um vídeo que fazia menção indireta ao ministro da Propaganda de Adolf Hitler, Joseph Goebbels. A iniciativa causou polêmicas e críticas, inclusive de Israel.

Regina Duarte, cujo nome foi bem aceito pela classe artística e cultural do país, será a quarta secretária de Cultura. Ela irá assumir com o desafio de retomar projetos para o setor. Quando o nome da atriz foi divulgado, surgiram, inclusive, especulações sobre a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro recriar o Ministério da Cultura, mas a ideia acabou não indo para frente.

Ela poderá nomear seus assessores com a liberdade que tiveram os demais ministros e secretários do governo e a atriz já sinalizou que pretende usar critérios técnicos para as nomeações. O presidente Bolsonaro, no entanto, costuma lembrar que a carta branca dada dentro do governo é relativa — uma vez que ele tem sempre o poder de veto.

