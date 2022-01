Postura do Telegram é incoerente, mas suspender plataforma é um equívoco, diz advogado eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode suspender o Telegram para controlar disseminação de fake news nas eleições

Reprodução / Telegram Telegram não respondeu ao TSE



O advogado eleitoral Tiago Ayres afirma que a possível suspensão do Telegram pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) seria um “grande equívoco”. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o especialista disse que a postura do aplicativo de mensagens em não dialogar com o Tribunal é incoerente, mas destacou que existem outras formas de reduzir a disseminação de notícias falsas. “A postura do Telegram parece totalmente equivocada e incoerente. Como uma empresa de comunicação se recusa a estabelecer comunicação e um comportamento de cooperação com um tribunal que é responsável pela integridade de uma das maiores democracias do planeta?”, questionou. “Para se combater as fake news, usar o remédio bloqueio de uma plataforma digital é uma medida extremamente irrazoável. Nós já temos instrumental suficiente para lidar com esse tema. Avançar para medidas mais drásticas, como é o bloqueio de um mecanismo de comunicação, me parece um grande equívoco”, completou.

