Praça Santa Suzana, no Morumbi, sofre com abandono

Subprefeitura do Butantã afirma que local recebe os serviços de zeladoria sempre que necessário e que uma vistoria constatou que, no momento, não há necessidade de novos reparos

Reprodução/Jovem Pan News Frequentadores reclamaram das condições da Praça Santa Suzana, que fica no bairro do Morumbi



Moradores e frequentadores da Praça Santa Suzana, situada na região nobre do Morumbi, em São Paulo, estão levantando a voz contra o abandono do espaço público. A praça, que serve como local de lazer para uma diversa gama de pessoas, incluindo idosos, donos de pets, crianças e jovens atletas, encontra-se em um estado lamentável de manutenção e limpeza. A situação chegou ao conhecimento público através de uma denúncia enviada por um telespectador ao e-mail da Jovem Pan, motivando uma investigação jornalística sobre as condições do local. Ao visitar a praça, a reportagem se deparou com uma cena de descaso. As quadras esportivas, um dos principais atrativos do local, apresentavam-se em condições precárias, necessitando urgentemente de reparos. Além disso, o mato alto, as telas de proteção danificadas e até mesmo uma cesta de basquete quebrada compunham o cenário de negligência. Um jovem entrevistado pela equipe expressou sua frustração com a falta de infraestrutura adequada para a prática de esportes, ressaltando a dificuldade de utilizar o espaço devido ao estado de abandono.

Em resposta às reclamações dos moradores, a Subprefeitura do Butantã informou que a Praça Santa Suzana recebe os serviços de zeladoria sempre que necessário, seguindo o cronograma de trabalho da administração regional. Na manhã da última terça-feira (4), foi realizada uma vistoria e constatado que, no momento, não há necessidade de novos serviços de zeladoria. A administração regional também destacou que será feita uma análise de projeto para a reforma dos equipamentos da praça. A população tem sempre à disposição o Portal 156, para solicitação dos serviços municipais, por meio de site, aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.

*Com informações do repórter e produtor Luiz Guerra