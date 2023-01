Prates deve receber mínimo de votos necessários nesta quinta para assumir presidência da Petrobras

Senador foi indicado por Lula para comandar a estatal; após aprovação pelo Conselho de Administração, ele assume interinamente, mas ainda deverá passar por assembleia-geral de acionistas

Roque de Sá/Agência Senado Jean Paul Prates foi indicado para o comando da Petrobras pelo presidente Lula



Há expectativa é de que o senador Jean Paul Prates (PT-RJ) consiga o mínimo dos seis votos que precisa para ser eleito presidente da Petrobras pelos conselheiros da estatal. Atualmente, o Conselho de Administração tem 10 cadeiras. A 11ª está vaga desde que o presidente anterior, Caio Paes de Andrade renunciou. Justamente a posição de o senador concorre. A previsão é de que a votação ocorra nesta quinta-feira, 26. Caso seja aprovado, o senador vai fazer parte do Conselho Administrativo de forma temporária e aguardar uma eleição definitiva pelos acionistas em assembleia-geral, ainda a ser convocada. O indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a presidência da Petrobras possui quatro empresas na área de óleo, gás e petróleo, situação incompatível para quem pretende comandar a empresa, de acordo com a Lei das Estatais. Prates afirmou que já começou o processo de desvinculação dos negócios. Sobre a política de preços da Petrobras, o senador já indicou que pretende fazer alterações caso assuma a presidência. Ele disse que o preço será vinculado, de alguma forma, ao mercado internacional, mas não especificou como. Atualmente, os preços seguem as cotações internacionais do dólar e do câmbio, tendo como referência o valor do barril do tipo Brent.

*Com informações da repórter Paula Lobão