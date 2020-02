Prazo de entrega do IR 2020 começa em 2 de março

Marcelo Casall Jr / Agência Brasil Brasileiro pode declarar o IR de 2 de março a 30 de abril; restituições começam em maio



As declarações do Imposto de Renda começam a ser aceitas em 2 de março, e o prazo final para apresentação será 30 de abril. A Receita Federal vai antecipar início da restituição para maio até setembro; substituindo o período de junho a dezembro.

O supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, avalia que são esperadas 32 milhões de declarações em 2020, referentes ao exercício de 2019. “Quem está obrigado obrigado a declarar o Imposto de Renda: quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 mil, ou rendimentos isentos acima de R$ 40 mil.”

O trabalhador que ganhou mais do que 2 mil e 380 reais por mês terá que declarar o Imposto de Renda. O programa já pode ser instalado nesta quinta-feira,

e o contribuinte recebe o modelo praticamente preenchido e pode alterá-lo se julgar necessário. É o mesmo limite do ano passado porque a tabela de descontos da Receita não é atualizada há muitos anos, o que representa ao contribuinte pagar mais imposto.

Quem é obrigado a declarar e não presta contas está sujeito a multa de 1% do imposto devido por mês de atraso, com valor mínimo de R$ 165, e máximo de 20% do tributo devido.

* Com informações do repórter Marcelo Mattos.