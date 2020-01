Prazo para adesão ao Simples Nacional termina na sexta-feira

Reprodução Cerca de 700 mil micro e pequenas empresas receberam a notificação de adesão ao Simples Nacional



A adesão ao Simples Nacional termina nesta sexta-feira aos micro e pequenos empresários, como explica o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

“Neste fim de mês, até sexta-feira, termina o prazo para regularização das micro e pequenas empresas que estão inadimplentes com o Simples. Cada um recebeu uma notificação, são cerca de 700 mil pequenas empresas. Alertamos e estimulamos a regularização da sua situação para que possam gozar do regime tributário do Simples no ano de 2020.”

O prazo também vale às novas empresas.

“Lembramos ainda que o reenquadramento para sair de um modelo e passar para o Simples, também termina agora neste fim de janeiro. É um alerta do Sebrae, zelando pela micro e pequena empresa, pelo micro e pequeno empreendedor e pelo país.”

Ao fazer a opção, os micro e pequenos empresários pagam oito tributos, municipais, estaduais e federais, numa única vez, com redução dos custos e livres das obrigações acessórias com vencimentos distintos. Todo o processo é feito exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Simples Nacional.

* Com informações do repórter Marcelo Mattos.