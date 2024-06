Prazo para escolas de SP aderirem modelo cívico-militar termina nesta sexta

Data marca fim da etapa de pré-seleção na qual instituições devem manifestar interesse em novo modelo de ensino; Secretaria Estadual da Educação espera implantar o programa em 50 a 100 escolas em 2025

Nesta sexta-feira (28), encerra-se o prazo para que diretores de escolas da rede estadual de São Paulo manifestem interesse em aderir ao programa de escolas cívico-militares. Esta manifestação é apenas a primeira etapa de uma pré-seleção para unidades escolares que poderão oferecer este novo modelo de ensino. A Secretaria Estadual da Educação espera implantar o programa em 50 a 100 escolas em 2025. As regras para a manifestação de interesse foram publicadas em uma resolução conjunta com a Secretaria de Segurança Pública no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na última sexta-feira (21). O pedido deve ser feito exclusivamente pela direção de cada escola por meio da secretaria escolar digital, na área de questionários. Para participar, a instituição precisa atender a critérios como baixo desempenho escolar, estar localizada em áreas vulneráveis e ter no mínimo 400 alunos matriculados.

Escolas com aulas noturnas, rurais, indígenas, quilombolas, conveniadas, com gestão compartilhada entre estados e municípios, e exclusivas de Educação de Jovens e Adultos não estão aptas a integrar o programa. Pais, alunos e professores das escolas selecionadas poderão se manifestar sobre a inclusão do programa por meio de consultas públicas. A Secretaria informa que, nos anos seguintes, o prazo máximo para a manifestação de interesse das escolas continuará sendo 28 de junho. Dessa forma, as escolas que não conseguirem se inscrever neste ano terão novas oportunidades nos próximos anos.

