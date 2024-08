Preço da cesta básica cai em 17 capitais, aponta Dieese

Maiores quedas foram registradas no Rio de Janeiro, com redução de 6,97%, em Aracaju, 6,71%, e em Belo Horizonte, 6,39%; em São Paulo, a retração foi de 2,75%, com a cesta básica custando, em média, R$ 809,77

Geraldo Bunbniak/EBN/Divulgção Itens essenciais como arroz e feijão apresentaram uma redução significativa de preço



Uma pesquisa divulgada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) revelou uma queda no preço da cesta básica em 17 capitais brasileiras no mês de julho, em comparação com o mês anterior. Itens essenciais como arroz e feijão apresentaram uma redução significativa de preço. As maiores quedas foram registradas no Rio de Janeiro, com uma redução de 6,97%, em Aracaju, com 6,71%, em Belo Horizonte, com 6,39%, em Brasília, com 6%, e em Recife, com 5,91%. Em São Paulo, a retração foi de 2,75%, com a cesta básica custando, em média, R$ 809,77. Os menores valores médios de cesta básica foram encontrados nas regiões Norte e Nordeste, com Aracaju apresentando o menor valor, R$ 524,80.

Apesar da queda em julho, a comparação com o mesmo período do ano passado mostra um aumento no preço da cesta básica em 11 cidades. Goiânia teve uma alta de 5,82%, Campo Grande de 5,54% e São Paulo de 5,71%. Esses dados indicam que, embora haja uma tendência de redução no curto prazo, os preços ainda estão mais altos em relação ao ano anterior, o que pode impactar o poder de compra dos consumidores. A pesquisa também revelou que, para suprir todas as necessidades básicas, o salário mínimo deveria ser de R$ 6.802,88, quase cinco vezes maior que o atual, de R$ 1.320. A previsão para o próximo ano é de um aumento no salário mínimo para R$ 1.421.

