Preço da gasolina cai 1,7% e fica mais barata nas bombas dos postos de combustíveis de todo país  

Valores variam de R$ 6,70 a R$ 6,90; em São Paulo, 20 foram reduzidos de 28 de novembro a 4 de dezembro

Bombas de combustível em Limeira (SP). Na tarde desta terça-feira (26), o preço da gasolina passou dos R$ 6, sendo que o valor médio na cidade é R$ 6,39 por litro.



Na últimas quatro semanas, o preço da gasolina caiu 1,7% e ficou mais barata nas bombas dos postos de combustíveis de todo o Brasil. Em algumas regiões do país a redução chegou a 1,4%. Os dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP)mostram ainda que a média do litro da gasolina continua alta. Os valores variam de R$ 6,70 a R$ 6,90. No Paraná, o consumidor encontra o menor preço do Brasil, cerca de R$ 6,00 o litro. A queda parcial do preço da gasolina tem sido puxada por causa do preço do etanol, que também caiu ao longo das últimas semanas. Além disso, os governadores de vários estados estão estudando baixar o preço da alíquota do ICMS, que encarece o preço do combustível e impacta diretamente no bolso do consumidor. O Rio de Janeiro registra o preço mais alto do país, a gasolina comum chega a custar R$ 7,90, a aditivada ultrapassa R$ 8,00. Segundo a ANP, entre os dias 28 de novembro e 4 de dezembro, no estado de São Paulo, o preço da gasolina caiu cerca de 20 centavos nos postos. No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite (PSDB) pretende baixar ainda mais o ICMS e a redução pode refletir no preço final nas bombas. Com uma redução de 44 centavos. As alíquotas de gasolina e álcool caem de 30% para 25% no estado.

*Com informações do repórter Maicon Mendes