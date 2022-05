Preço da gasolina registra novo recorde e ultrapassa R$ 8 nos postos

De acordo com a a ANP, valor médio do litro em todo o país é R$ 7,29, o maior desde 2002; preço do diesel chega a R$ 6,99

Fernando Frazão/Arquivo Agência Brasil Preço da gasolina bateu novo recorde



O preço da gasolina registrou um novo recorde nesta semana e chegou a até R$ 8,16 em postos da zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o valor médio do litro em todo o país é R$ 7,29, o maior desde 2002. O preço do diesel também segue em alta, com média de R$ 6,99 após o reajuste anunciado pela Petrobras. Interlocutores ouvidos pela Jovem Pan News afirmam que o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, está de olho na alta dos combustíveis. Uma das alternativas discutidas para conter o aumento é mexer em uma das variáveis que fazem parte da equação para a política de preços da Petrobras. O principal item que está sendo analisado neste momento é o custo de importação. Caso a medida seja colocada em prática, fala-se de uma redução de até 15% na fórmula.

Nesta sexta-feira, 13, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)André Mendonça atendeu ao pedido do governo federal e concedeu liminar que suspende as decisões estaduais sobre o ICMS que incide sobre o diesel. As novas regras haviam sido definidas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e entrariam em vigor em 1º de julho. A liminar ainda deve ser analisada no plenário do STF. Mendonça argumentou que duas cláusulas do convênio do Confaz violam os dispositivos constitucionais apontados pelo governo federal, como o da uniformidade entre os Estados, e que é necessário construir um consenso, para uma “solução perene e efetiva”.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga