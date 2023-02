Preço da gasolina tem elevação de 0,7% na semana, aponta levantamento

Preço médio do litro do combustível em todo o Brasil ficou em R$ 5,26; já o etanol teve redução de quase 3%

Lucas Lucaz Ruis/Estadão Conteúdo Petrobras elevou recentemente o preço da gasolina nas refinarias



O preço médio da gasolina nos postos de combustíveis espalhados por todo o país teve uma alta de 0,7% na terceira semana de fevereiro, em relação à semana anterior, ficando em R$ 5,26 por litro. O levantamento foi feito por uma consultoria com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos. Já o preço médio do etanol hidratado, que concorre com a gasolina, caiu quase 2,94%, em relação à última semana, chegando a R$3,87. O diesel S-10, menos poluente, despencou quase 6%, atingindo o valor de R$ 6,90, em média

A consultoria responsável pelo levantamento é especialista em soluções de gestões para frotas de veículos em todo o Brasil. Segundo os dados da pesquisa, há diferentes razões para oscilação nos preços dos combustíveis. A Petrobras exerceu dois movimentos no mercado, um de alta no preço da gasolina e outro de redução no preço do óleo diesel. A redução do óleo foi expressiva, de R$ 0,40. O litro que era vendido a R$ 4,50 nas refinarias passou a custar R$ 4,10

*Com informações do repórter Rodrigo Viga