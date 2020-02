Preço da passagem aérea para voos domésticos tem alta de 8% em 2019, diz Anac

Rodrigo Mello Nunes Para este ano, o secretário de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, diz que o governo aposta no aumento da concorrência no setor para baixar os preços



O preço das passagens aéreas para voos domésticos registrou uma alta de 8% em 2019. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o reajuste ocorreu devido à saída da companhia Avianca do mercado brasileiro. O número de voos diminuiu, gerando pressão sobre o valor das passagens.

Durante o mês de maio, os preços para destinos dentro do país tiveram alta de 31,2% na comparação com o mesmo mês de 2018.

Somente no último trimestre de 2019, o valor médio das passagens voltou a diminuir. Para este ano, o secretário de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, diz que o governo aposta no aumento da concorrência no setor para baixar os preços.

Outra medida é a permissão para que mais empresas prestem serviço de venda de combustível nos aeroportos brasileiros e o corte de tributos federais.

Atualmente, o combustível de aviação no Brasil é um dos mais caros do mundo.

*Com informações da repórter Livia Fernanda