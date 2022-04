Preço do botijão de gás é o mais caro da história, diz observatório da Petrobras

Em abril, uma nova alta elevou o valor médio do botijão de 13 kg a R$ 113,48

ROMEO CAMPOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Preço médio do botijão de 13 kg representa 9,4% do salário mínimo, sendo o maior patamar desde março de 2007



O preço do botijão de gás é o mais caro da história Em março, o botijão de 13 kg já tinha alcançado o maior preço médio da série histórica, custando R$ 109. Em abril, no entanto, uma nova alta elevou o valor médio a R$ 113,48. O valor pesa muito mais para as famílias de menor poder aquisitivo. Segundo levantamento do Observatório Social da Petrobras, o preço médio do botijão de 13 kg representa 9,4% do salário mínimo, sendo o maior patamar desde março de 2007. O economista Gilberto Braga explica que o GLP também sofre consequências da política internacional de preços dos derivados de petróleo. Além disso, a cadeia também vem sendo impactada por outros cursos operacionais, como o frete. “O peso do gás de cozinha nunca foi tão grande como é atualmente no orçamento familiar, sobretudo nas famílias de menor renda. Hoje, temos o vale gás, que cobre 50% do preço médio do botijão comercializado no Brasil. Uma das alternativas seria pensar em aumentar esse percentual do vale gás até porque só é acessível a famílias de baixa renda”, pontuou.

O uso de lenha é contestado pela economia, que defende aumento do benefício ofertado às famílias. “Não fazer nada significa, não apenas os riscos de uso alternativo de lenha, de gás, como isso tem um efeito de sustentabilidade muito nocivo, não apenas pelos riscos de acidente, mas pela poluição e destruição da natureza, que é a busca da própria lenha com corte de árvores, destruição de maneiras e que é muito mais frequente sobretudo nos centros mais afastados. Segundo Gilberto, tudo leva a crer que os preços seguem, com a inflação podendo chegar a 8% em dezembro.

*Com informações da repórter Carolina Abelin