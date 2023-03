Preços dos medicamentos sofrem reajuste de 5,5% a partir de abril

Mudança nos preços é anual e feita pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão ligado á Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Pexels/Pixabay Buscar os remédios que são distribuídos gratuitamente pelo Farmácia Popular pode ser uma alternativa para economizar



O consumidor brasileiro já deve se preparar para uma alta nos preços dos remédios a partir de abril deste ano. O reajuste anual é feito pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão ligado á Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para 2023, a expectativa de aumento é de 5,5%. Em entrevista à Jovem Pan News, o fundador de uma ferramenta de comparação de preços de medicamentos, Angelo Alves, afirmou que os grupos mais afetados são os de pacientes de baixa renda e os que utilizam medicamentos contínuos e de alto custo. Por causa disso, a plataforma criada por Alves iniciou uma campanha de alerta para quem precia comprar remédios com frequência. São dicas simples para não sofrer tanto com o impacto do aumento como antecipar-se ao reajuste e comprar remédios antes de abril, comparar os preços entre farmácias, parcelar as compras, dar preferência aos genéricos e buscar descontos e opções de remédios gratuitos, como no programa Farmácia Popular. Segundo o especialista, ao seguir estas recomendações é possível economizar até 40% na hora de comprar os remédios.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha