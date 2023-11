‘Preços serão impactados’, diz secretário da Agricultura de São Paulo sobre efeitos do calor no campo

Em entrevista à Jovem Pan News, Guilherme Piai destaca que as lavouras têm sofrido, especialmente devido ao período do plantio

As altas temperaturas não levam preocupações apenas à saúde das pessoas. A produtividade também está sendo impactada. O secretário de Agricultura de São Paulo, Guilherme Piai, destaca que as lavouras têm sofrido, especialmente devido ao período do plantio. “Infelizmente, essa onda de calor chegou numa época crucial para a lavoura do Estado. É uma época de plantio. Então, essas altas temperaturas têm prejudicado. Muitos produtores estão fazendo o replantio. Isso gera prejuízo financeiro. Além de atrapalhar a germinação, ela pode cozinhar a semente porque a temperatura no solo fica muito alta. O solo exposto, numa temperatura de 37ºC, pode chegar até 70ºC”, detalhou, em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, nesta segunda-feira, 20.

Apesar de ser um dos países mais avançados no que diz respeito no campo, o Brasil ainda apresenta uma expressiva defasagem numa lacuna do agronegócio: o número reduzido de seguros rurais. “O investimento na lavoura é muito alto. Por isso, temos que melhorar o seguro. O produtor brasileiro é um herói. Nos EUA, eles têm quase 90% de seguro rural. Na China, cerca de 60%. No Brasil, nós não tempos 15%”, pontuou. Guilherme Piai ainda prevê alta nos preços de alguns produtos devido aos impactos climáticos. “O mercado é oferta e demanda. A soja e o milho já estão tendo alta. O que está acontecendo, no Brasil, com o aumento de temperatura intenso, o clima está confuso. Temos seca no Norte e Nordeste, onda de calor no Centro-Oeste e Sudeste, além de chuvas avassaladoras no Sul. Com isso, é fato que vai diminuir a porcentagem dessa safra. Os preços vão aumentar”, declarou o secretário, que ainda chamou atenção para um dado alarmante da Organização Mundial Meteorológica de que esse ano será o mais quente dos últimos 125 mil anos.

