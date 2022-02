Prédio onde ocorria prova de concurso da Petrobras apresenta rachaduras e é interditado

Defesa Civil avaliou a estrutura do edifício e apontou que ela está em boa qualidade, não apresentando riscos

Reprodução/ibirapuera.br

Um prédio da Universidade Ibirapuera, na avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo, onde era aplicada a prova do concurso da Petrobras neste domingo, 20, apresentou rachaduras e foi interditado durante minutos antes do início das provas. O analista de processo Helcio Delavia relata que a prova começaria às 14h, mas, por volta de 13h30, ele ouviu uma moça gritando nos corredores, falando de rachaduras em uma sala de aula. “Falando que tinha tido uma rachadura no chão, que tinha aberto, inclusive, e tinha ido para a parede e que eles tinham inclusive visto a outra sala, e todo mundo saiu correndo, morrendo de medo. A gente começou a sentir que o chão tremia. Sabe quando quando o metrô passa embaixo e a gente sente trepidação? Então, a gente se sentia isso, mas até aí tudo bem, podia ser qualquer trepidação da rua. Mas, ainda assim, dava umas tremendas no próprio prédio”, conta.

Os bombeiros e a Defesa Civil foram acionados. Um vídeo feito com celular mostra várias pessoas conversando com o representante da Defesa Civil. Os candidatos estavam nervosos. Entre eles uma mulher grávida. O representante da Defesa Civil diz que não há perigo. “Foi verificado, junto com o engenheiro civil, as estruturas e elas estão em boa qualidade”, defendeu. Após a vistoria, a Defesa Civil interditou parcialmente o prédio, no caso as salas onde estavam as rachaduras. Ninguém ficou ferido. Cerca de 40 candidatos não conseguiram fazer a prova. Eles alegam que, até pouco antes das 16h, ainda não havia sido resolvido para qual sala iriam. Muitos desistiram com medo. O grupo diz que se sente prejudicado e estuda acionar judicialmente a Petrobras e o Cebraspe, organizador da prova.

*Com informações da repórter Carolina Abelin