Prefeita de cidade na Califórnia renuncia após admitir ser agente da China

Eileen Wang, que comandava o município de Arcadia, declarou-se culpada por atuar como agente estrangeira sem notificar o Departamento de Justiça dos EUA

Divulgação/Arcadia Eileen Wang é acusada de atuar como agente do governo chinês



A prefeita de Arcadia, na Califórnia, Eileen Wang, renunciou ao cargo após admitir em um acordo judicial que atuou como uma agente ilegal não registrada para o governo da China enquanto liderava a cidade.

Wang se declarou culpada de uma acusação criminal federal por atuar como agente de um governo estrangeiro sem notificar o Departamento de Justiça dos EUA. Por este crime, ela pode enfrentar uma pena de até 10 anos de prisão. A fiança foi estabelecida em 25 mil dólares.

A cidade de Arcadia abriga uma das maiores comunidades chinesas da região. Em nota oficial, a prefeitura da cidade afirmou que a conduta de Wang foi individual e que nenhum recurso público ou funcionário da cidade esteve envolvido no esquema.

A renúncia ocorreu poucas horas depois que os detalhes do acordo judicial se tornaram públicos, gerando um escândalo na cidade de aproximadamente 53 mil habitantes.