Prefeitos cobram apoio do governo para conter novo coronavírus

Ao todo, o Brasil já tem 234 casos da Covid-19 confirmados. Em São Bernardo dois casos da doença foram registrados



Prefeitos cobram apoio do governo federal para conter a crise do novo coronavírus. Em São Bernardo do Campo, por exemplo, cidade da região metropolitana de São Paulo, a prefeitura vai inaugurar, em maio, um novo hospital, que terá 250 leitos de UTI.

Diante da pandemia, o prefeito Orlando Morando conta que, então, sugeriu ao ministério da Saúde usar o novo prédio apenas para o tratamento da Covid-19, mas não obteve resposta.

“Para transformar este hospital em um atendimento para o coronavírus eu não tenho isso no meu orçamento, o governo federal precisa ajudar. E daria pra ser um hospital UTI. A minha intenção é disponibilizar um equipamento da cidade, mas não houve eco.”

Na avaliação do prefeito, o presidente Jair Bolsonaro poderia seguir o exemplo dos Estados Unidos. “Já que ele foi lá, esteve com Trump, faça igual. Disponibilize recursos para os municípios que podem transformar leitos, no meu caso é um hospital zero. Eu preciso do equipamento, o hospital está pronto.”

São Bernardo do Campo foi a primeira cidade do ABC paulista a confirmar os primeiros de infecção por coronavírus. Os contaminados são um homem que esteve na Itália e a esposa dele.

