Prefeitos trocam experiências sobre o coronavírus com gestores dos EUA

Jovem Pan O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, afirmou que Donald Trump não foi impecável na condução da pandemia



Prefeitos brasileiros e americanos trocaram experiências para otimizar o combate à Covid-19. A proposta, com o intercâmbio de informações sobre a pandemia, era compartilhar opiniões sobre o enfrentamento da doença.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio afirmou que Donald Trump não foi impecável na condução da pandemia, especialmente pela demora em adotar o isolamento social. Ele também criticou o presidente Jair Bolsonaro.

Virgílio discorda do governador amazonense, Wilson Lima sobre a reabertura gradual das atividades no Amazonas a partir de 1º de junho. Para ele o estado ainda não está preparado para a retomada do comércio.

O prefeito de Vitória, capital do Espírito Santos, Luciano Rezende afirmou que além da questão sanitária é preciso tratar do âmbito econômico ao mesmo tempo.

Sobre a proibição da entrada de brasileiros nos Estados Unidos, segundo o prefeito de Miami, Francis Suarez é como uma via de mão dupla, e cessar o trânsito de pessoas entre dois pontos com altos índices de contágio é benéfico para as duas partes e isto é apenas temporário.

Ele que já contraiu a doença, apontou que houve liberdade para a tomada de decisões e isso propiciou o salvamento de muitas vidas na cidade.

Já o vice-prefeito de segurança pública de Los Angeles, Jeff Gorell indicou que houve uma desconexão inicial com a Casa Branca, porque Washington passou uma mensagem minimizando o vírus criticando o fechamento de escolas, do comércio e cidades que limitaram aglomerações.

Os americanos destacam que para a reabertura as pessoas têm que colaborar e seguir à risca todo o regramento, como uso de máscaras, respeitar o distanciamento, manter a higiene pessoal e evitar concentrações e reuniões, para que não seja necessário voltar ao estágio anterior de lockdown com a proibição de circulação.

*Com informações do repórter Daniel Lian