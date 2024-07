Prefeitura de Cotia suspende licença de clínica onde paciente foi torturado e morto

Principal suspeito, Mateus de Camargo Pinto, de 24 anos, teria amarrado Jarmo Celestino de Santana, de 55 anos, que morreu em decorrência das agressões filmadas

Reprodução/Band Em nota, a prefeitura afirmou que a Secretaria de Desenvolvimento iniciou uma intervenção no local



A Prefeitura de Cotia, em São Paulo, suspendeu a licença sanitária da clínica de reabilitação Comunidade Terapêutica Efatá após denúncias de tortura e a morte de um paciente. Um funcionário da clínica foi preso nesta terça-feira (9). O principal suspeito, Mateus de Camargo Pinto, de 24 anos, teria amarrado e agredido Jarmo Celestino de Santana, de 55 anos, que morreu em decorrência das agressões que foram filmadas. A Prefeitura de Cotia informou que a clínica foi interditada e a licença sanitária cancelada. Na terça-feira, uma equipe da prefeitura esteve no local e constatou que outros pacientes também sofriam maus-tratos. Em nota, a prefeitura afirmou que a Secretaria de Desenvolvimento iniciou uma intervenção no local e começou a contactar as famílias dos internados para que fossem retirados do espaço. Alguns pacientes já foram retirados pelas famílias. A Vigilância Sanitária comprovou que o estabelecimento apresentava condições inadequadas de manutenção, higiene e salubridade. No ano passado, a concessão da licença sanitária foi solicitada e, na época, a equipe técnica constatou que o estabelecimento, então sem residentes, apresentava condições sanitárias de funcionamento. Diante dos fatos e da legislação sanitária vigente, o estabelecimento foi interditado e a licença sanitária cancelada, conforme a nota da Prefeitura de Cotia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso