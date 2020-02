Prefeitura de São Paulo apresenta o primeiro Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Covas lançou nesta segunda o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico



A Prefeitura de São Paulo vai realizar pela primeira vez um Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico sustentável, inclusivo e competitivo do município para os próximos 10 anos.

Com o apoio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), as empresas privadas, entidades e a população vão apresentar ao poder publico as vocações econômicas, tendências e oportunidades de todas as regiões da cidade. Foi o que disse a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso

“Hoje começa uma escuta setorial. Estabelecemos oito setores estratégicos, dentro de cada setor há subsetores, e dentro deles começamos ouvir os principais atores, empresários, entidades, para que eles nos digam quais são os desafios, gargalos, problemas e oportunidades que ainda não foram exploradas e a prefeitura pode ajudar a desenvolver esse campo de oportunidades.”

O prefeito Bruno Covas se mostrou confiante, e disse que é muito importante trabalhar para diminuir a desigualdade social na cidade e aumentar o emprego nas periferias.

“A realidade hoje é outra. São Paulo é uma cidade que compete globalmente, que sofre escassez de espaços, de terra. É uma cidade que tem cada vez mais custos elevados, e é preciso um plano municipal, com a participação do poder público e da sociedade civil para que a gente possa identificar as vocações, ver onde é possível crescer, de que forma podemos ajudar com infraestrutura e apoio necessário.”

Durantes os próximos encontros, empresas, instituições, entidades e associações de vários setores, que representam cerca de 70% da população empregada em São Paulo, vão debater a sua atuação na cidade e irão propor ações para o desenvolvimento econômico dessas áreas para os próximos 10 anos.

O objetivo é que em junho de 2020 a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho apresente o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico.

* Com informações do repórter Victor Moraes.