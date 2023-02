Prefeitura de São Paulo libera 1.500 licenças para táxis híbridos e elétricos

Ao todo, foram sorteadas 5 mil novas vagas para compor a aumentar a frota do serviço na capital paulista; resultado do sorteio foi publicado no Diário Oficial da União neste sábado, 4

Imagem: Flickr/Diego Torres Silvestre No total, 2.015 taxistas com veículos elétricos e híbridos se inscreveram no sorteio



A prefeitura de São Paulo concedeu mais alvarás de licença para táxis híbridos e elétricos. A decisão vai ajudar o segmento porque tenta melhorar o serviço de táxi na capital, aumentando o número de veículos circulando. Além disso, a medida traz modernidade para a frota. O último sorteio de alvarás de estacionamento de táxis aconteceu em 2015, com 5 mil vagas sorteadas. Agora, estão sendo liberadas outras 5 mim vagas com o objetivo de ampliar o serviço. Das vagas para táxis híbrido e elétricos, foram disponibilizadas 1.500 vagas. No total, 2.015 taxistas se inscreveram no sorteio, que foi publicado no Diário Oficial do Município neste sábado, 4. Os sorteados precisam ir até o Departamento de Transportes Públicos para dar início ao processo de expedição dos alvarás.

