Prefeitura de SP autua 39 pessoas por fazer xixi na rua no pré-carnaval

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Multidão foi às ruas no pré-Carnaval de São Paulo



A prefeitura de São Paulo disse que vai proibir o desfile de trios elétricos com mais de 5 metros e 20 centímetros de altura. Durante o pré carnaval, que aconteceu neste fim de semana, vários carros correram riscos de segurança ao passar muito próximos às redes elétricas.

Em nota, a gestão municipal afirmou que “os trajetos são planejados de acordo com dados de tamanho e estrutura dos trios, informados pelos organizadores dos blocos”, e reiterou que vai intensificar a fiscalização durante o carnaval.

Os foliões aproveitaram bastante, mas muitos reclamaram sobre o tamanho das filas nos banheiros químicos. Alguns, inclusive, fizeram xixi nas ruas; na região central de São Paulo, o cheiro de urina era perceptível no fim do dia. De acordo com a prefeitura, 39 pessoas foram autuadas por urinar nas vias públicas.

A gestão Covas informou que, para lavar as ruas, foram usados 1.220m³ de água de reuso e 1.712 litros de desinfetante. Com relação ao transporte, os metrôs e trens apresentaram problemas, mesmo sendo o meio de locomoção mais indicado para o acesso aos blocos.

O grande fluxo de pessoas tumultuou as estações, e os foliões tiveram de ter paciência para conseguir voltar para casa. O secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, explicou que foram disponibilizados mais trens nas estações que tinham maior demanda, como foi o caso da Berrini: “Foram colocados um número maior de trens porque foi um aumento de quase quatro vezes o número de passageiros no mesmo período do ano passado, no Pré-Carnaval.”

Com esses problemas enfrentados pelos foliões neste pré-carnaval, a prefeitura de São Paulo tem agora um respaldo para o que precisa ser melhorado no feriado.

A Secretaria Municipal de Cultura afirmou que, ao todo, serão 796 desfiles de blocos de carnaval.

*Com informações da repórter Camila Yunes