Prefeitura de SP vai implementar Zona Azul no estacionamento sob o Minhocão

Medida é válida a partir da próxima segunda (02) e cobrança valerá de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Inicialmente, o estacionamento sob o Minhocão, que tem capacidade para abrigar entre quatro e cinco veículos, era gratuito



A Prefeitura de São Paulo anunciou na última quarta-feira (28) uma nova fase no gerenciamento de estacionamentos na cidade, com a implementação da zona azul sob o Minhocão, a partir da próxima segunda-feira. Esta iniciativa faz parte da segunda fase de um projeto piloto que começou em 30 de abril, com o objetivo de testar a viabilidade de estacionamentos na região central da cidade. A cobrança pelo uso do estacionamento será realizada de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h. Fora desses horários e aos domingos, o estacionamento continuará sendo gratuito.

Inicialmente, o estacionamento sob o Minhocão, que tem capacidade para abrigar entre quatro e cinco veículos, era gratuito. No entanto, a Prefeitura agora busca avaliar o funcionamento do sistema de zona azul para, eventualmente, expandir o projeto com a criação de novos bolsões de estacionamento. Além disso, há planos ambiciosos para revitalizar a área, que atualmente oferece poucas vagas para veículos. A Secretaria de Subprefeituras está considerando a possibilidade de implementar um jardim sob o Minhocão, com o intuito de tornar o local mais atrativo e seguro para os cidadãos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A decisão de implementar a zona azul gerou polêmica entre os vereadores de oposição, que sugerem a realização de um plebiscito para consultar a população sobre o tema. Apesar das críticas, a Prefeitura está determinada a seguir com o projeto. O Minhocão, localizado na região central de São Paulo, no bairro de Santa Cecília, é o epicentro dessas mudanças que visam melhorar a infraestrutura e a segurança da área, beneficiando tanto os motoristas quanto os pedestres.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA