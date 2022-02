Prefeitura do Rio define calendário de desfiles de Carnaval das escolas de samba

Evento foi adiado para abril deste ano em decorrência da pandemia de Covid-19; até o momento, os blocos de rua estão suspensos

EFE/ Antonio Lacerda Desfile do Grupo Especial está marcado para acontecer no feriado de Tiradentes, nos dias 22 e 23 de abril



A Prefeitura do Rio de Janeiro e a Riotur, empresa de turismo da capital, definiram o calendário nos desfiles das escolas de samba dos mais diversos grupos e divisões para 2022. O Carnaval foi adiado para abril deste ano em decorrência da pandemia de Covid-19. Até o momento, os blocos de rua estão suspensos. O evento começará no dia 20 de abril e terminará no dia 30 de abril, com o desfile das Campeãs. Neste ano, a apuração, apontar a campeã do Grupo Especial, acontece em uma terça-feira, não mais em uma quarta-feira, como aconteceu nos últimos anos.

Confira o calendário: