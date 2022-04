Prefeitura estuda fazer o Carnaval de rua de São Paulo em junho

Objetivo da gestão municipal é ter tempo para organizar a infraestrutura e o efetivo da Polícia Militar; feriado do Corpus Christi é uma data cogitada, mas pouco aceita pelas entidades

A Prefeitura de São Paulo estuda a possibilidade de fazer o Carnaval com blocos de rua durante o mês de junho, durante o feriado de Corpus Christi. Para as escolas de samba os desfiles serão realizados no feriado de Tiradentes, em abril. No entanto, a gestão municipal afirma que pela proximidade não é possível realizar a festa de rua na mesma época. A intenção é ter tempo de organizar a infraestrutura e efetivo da Polícia Militar. A justificativa da prefeitura é que faltado poucos dias não há tempo para licitar e organizar o Carnaval. Por isso, segundo o prefeito Ricardo Nunes, foi proposto que os blocos façam a festa mais adiante, mas nada ficou resolvido na reunião entre as entidades e as autoridades de São Paulo. Para os blocos, no entanto, a data do Corpus Christi não é considerada boa, porque coincide com as festas juninas. Mesmo assim, a Prefeitura afirma que o diálogo continua para estabelecer o funcionamento do Carnaval de rua em data futura.

*Com informações da repórter Carolina Abelin