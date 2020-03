Prefeitura faz parceria com o Sebrae buscando atrair fornecedores de uniforme escolar

Reprodução O resultado da licitação sai nesta sexta-feira (6), e a empresa vencedora será anunciada na semana que vem, de acordo com a prefeitura



Após um mês do início das aulas na cidade de São Paulo, a Prefeitura ainda realiza licitação para decidir fornecedor de uniformes. Para auxiliar as empresas participantes, a Prefeitura anunciou uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae.

O prazo para cadastro dos interessados termina nesta quinta-feira (5). Segundo o secretário da Educação municipal, Bruno Caetano, ainda neste mês de março a população vai poder comprar os uniformes.

“Agora antes de autorizar a ordem de serviço, precisamos homologar o resultado e fazer o teste dessa tecnologia. Sabemos que é um modelo inovador e diferente e precisa ter implementado com devida cautela.”

Pelo menos 660 mil estudantes começaram o ano letivo sem o kit de uniforme que todos os anos é fornecido pela Secretaria Municipal da Educação. Isso porque, em 2019, a Prefeitura reprovou a qualidade do material de todas as 20 empresas que participaram da licitação.

Segundo secretário municipal da Educação Bruno Caetano, o sistema utilizado pela prefeitura para compra do material será mais moderno. A proposta é disponibilizar um código às famílias, que irão acessar um aplicativo para ter acesso ao desconto na aquisição dos uniformes.

“ A prefeitura tem obrigação de fiscalizar e garantir que esse crédito será usado na compra de uniformes escolares e não em qualquer tipo de compras e nas lojas que são as que assumiram o compromisso de ofertar os uniformes com a qualidade e o preço especificado pelo edital.”

O resultado da licitação sai nesta sexta-feira (6), e a empresa vencedora será anunciada na semana que vem, de acordo com a prefeitura.

*Com informações do repórter Leonardo Martins.