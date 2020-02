Ronaldo Silva/Estadão Conteúdo Consulta pública acontece até o dia 1º de março por meio do site da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente



A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo disponibilizou uma consulta à população sobre a arborização na cidade. A pesquisa acontece até o domingo (01) por meio do site da pasta.

O Plano Municipal de Arborização Urbana, previsto no Plano Diretor desde 2014, deve finalmente ganhar espaço nas ruas de São Paulo. O objetivo, como explica a diretora da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, Priscilla Cerqueira, é coletar a opinião da população sobre o assunto.

“A gente sabe que a cidade é bem diversificada, tem regiões mais arborizadas, menos arborizadas. Mas como é que a população percebe isso e também como ela vê a prestação do serviço da prefeitura.” Além disso, de acordo com Cerqueira, outro objetivo é entender o que a população espera para os próximos anos, considerando que este plano de acesso que vai melhorar a gestão da arborização.

Desde maio 2019, os técnicos da Prefeitura elaboraram um diagnóstico da arborização de São Paulo.

Os interessados em participar da pesquisa tem até domingo, dia 1º de março, para participar da consulta pública por meio do site da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos.