Prefeitura de São Paulo vai readequar contratos com empresas de ônibus

A prefeitura de São Paulo vai readequar os contratos com empresas de ônibus no pós-pandemia da Covid-19. De acordo com o secretario de transportes do município, Edson Caram a medida será necessária devido a mudança nos protocolos e nas ações.

O secretário afirma que a prefeitura intensificou os cuidados de prevenção ao coronavírus no transporte público, incluindo os terminais.

A preocupação com a superlotação dos coletivos também está no radar da secretaria, para isto, cerca de 600 ônibus estão posicionados em bolsões em locais estratégicos para serem utilizados de acordo com o aumento da demanda. A média, atualmente, é de 121 passageiros por ônibus a cada dia.

*Com informações do repórter Daniel Lian