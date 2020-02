SP: Prefeitura treina profissionais de saúde para lidar com coronavírus

Reprodução Facebook Treinamento sobre Coronavírus promovido pela Prefeitura de São Paulo



Cerca de 1000 profissionais da área de saúde, que trabalham em hospitais públicos e privados, UPAs e UBSs de São Paulo receberam treinamento sobre fluxo de notificação e atendimento em casos suspeitos de coronavírus. A iniciativa faz parte do plano preventivo do município para evitar a disseminação do vírus.

De acordo com coordenadora da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), Solange Saboia, o treinamento inclui informações como situação epidemiológica, manejo clínico, biossegurança, dúvidas e recomendações técnicas passadas pelo Ministério da Saúde.

“Nosso plano de contingência consiste em três eixos, basicamente. O de vigilância e saúde, onde vamos ter a notificação e o planejamento e acompanhamento dos casos. Nós temos o eixo de informação, que é disponibilizar as informações para o público e os profissionais de saúde, e por último, os treinamentos. É muito importante essa execução de treinamento para que os equipamentos de saúde programem ações. Se eu receber um caso suspeito, qual fluxo para que ele não contamine os outros presentes naquele equipamento de saúde, e assim por diante. ”

O outro ponto preocupante abordado pela Dra. Solange é a xenofobia. Alguns casos em escolas e outros ambientes chamaram atenção da Secretaria de Saúde.

“Nós temos registrado alguns casos de discriminação contra os chineses, injustificáveis. Não tem nada a ver. O vírus não entrou, pode ser um chinês, mas também pode ser um brasileiro, um europeu, um americano que entra no nosso país depois de ter contato. Os Estados Unidos já tem um caso interno de transmissão, então não há motivo para isso. Estamos realizando um encontro com a Secretaria Municipal de Educação para orientar gestores e professores sobre o assunto.”

A Prefeitura e o governo do estado anunciaram a criação de um centro de operações de emergência para monitorar a situação no estado e os casos suspeitos de coronavírus, que funcionará 24 horas por dia e integrará profissionais de todos os municípios.

