Dono do time procura interessados para compra das ações e aguarda uma proposta até o dia 18 de março

Reprodução/Twitter/@ChelseaFC Como forma de sanção à Rússia, Premier League tirou o poder de decisão do oligarca russo Roman Abramovich sobre o Chelsea



A Premier League, organizadora da primeira divisão inglesa, tirou o poder de decisão de Roman Abramovich sobre o Chelsea. A ação é parte das sanções do governo britânico. Abramovich é um dos vários oligarcas próximos ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na prática, essa medida impede que o bilionário russo comande o Chelsea, o que deve forçar a venda imediata do atual campeão europeu e também campeão mundial. O dono dos blues, como o time londrino é conhecido, procura interessados e aguarda uma proposta até o dia 18 de março.

O ministro de Tecnologia britânico, Chris Philips, disse em entrevista que os eventuais interessados em adquirir as ações do Chelsea podem procurar o governo do Reino Unido para saber as condições do negócio. A liga inglesa esclareceu que a decisão tomada neste sábado, 12, não impacta a capacidade do clube para treinar e também realizar os jogos. O clube pode gastar cerca de £ 900 mil, algo em torno de R$ 6 milhões para custear os jogos. As restrições às vendas de ingressos e orçamentos de viagens também segue os mesmos parâmetros, mas o time continuará recebendo as premiações em dinheiro pagas pela liga.

*Com informações do repórter Maicon Mendes