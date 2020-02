Preocupação aumenta se surgirem casos de coronavírus em pessoas que não viajaram, diz infectologista

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Entretanto, o infectologista ressalta que os sintomas não são desculpa para preconceitos



O infectologista professor da UFRJ e presidente do Instituto Vital Brazil, Edimilson Migowski, reforçou a importância de seguir as etiquetas de tosse e espirro, além de reforçar os hábitos de higiene, para evitar a transmissão de diversos vírus — não necessariamente do Covid-19.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, ele comentou o caso confirmado no Brasil — um homem de 61 anos que esteve na Lombardia. “O trânsito entre o Brasil e a Itália é mais rápido do que entre Brasil e China. Infelizmente, eu acho que surgirão outros casos por aqui — mas torço para que fiquem isolados. A partir do momento que pessoas que não viajaram pegarem, a preocupação aumenta.”

Ele destacou também a importância de se manter longe de aglomerações, principalmente se o indivíduo teve contato com viajantes de regiões com casos confirmados de coronavírus. Nesse caso, ele recomenda, inclusive, a quarentena. “Essa restrição de ir, vir e receber visitas por, pelo menos, 14 dias é uma recomendação.”

Entretanto, o infectologista ressalta que os sintomas não são desculpa para preconceitos. “A pessoa não fica com o coronavírus para sempre. Existe início, meio e fim. É importante lembrar que o vírus não é como uma pulga, não tem pernas. Por isso é importante redobrar os cuidados com a higiene.”

Apesar de ainda não existir antiviral ou vacina para o Covid-19, Migowski lembra que estudos estão sendo feitos. Ele ressalta, por fim, a importância de consumir o antídoto quando ele estiver disponível.