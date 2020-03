Na presidência até terça-feira, Mourão vai priorizar Conselho da Amazônia

Alan Santos / PR Segundo Mourão, o próximo passo será iniciar as conversas para criar a Força Nacional Ambiental para atuar na região em casos necessários



Como presidente em exercício até a terça-feira (10), Hamilton Mourão pretende visitar todos nove estados da região da Amazônia para debater a o Conselho da Amazônia. O giro já começou pelo Pará, Amapá e Maranhão. Ainda nesta semana, Mourão estará em Mato Grosso, Rondônia e Acre, ficando o Tocantis para a próxima semana.

Segundo ele, o conselho será tipo um mediar e irá ouvir todos os entes públicos para definir qual o melhor caminho que deverá ser seguido.

Mais um vez, Mourão lembrou que é preciso também aprender com os erros do passado e não perder com a guerra das informações. ” Não seja reativo, que nós sejamos pró-ativos. E usar os mecanismos de inteligência em prol de um banco de dados único que todos aqueles interessados tenham acesso e possa facilitar o processo decisório de cada ministro.”

O Conselho da Amazônia é formado por 14 ministérios. No entanto, a ideia não é nova. Ela foi criado inicialmente em 1995, durante mandato de Fernando Henrique Cardoso, mas nunca saiu do papel.

O presidente em exercício, Mourão está agora conversando com todos os governadores da região, pedindo sugestões opiniões e deixando claro que, mesmo os estados não participando do Conselho, não significa que eles não terão voz ativa.

Segundo ele, o objetivo é integrar as políticas de governo. Em segundo momento, depois da implantação efetiva do Conselho da Amazônia, o governo vai iniciar as conversas para criar a Força Nacional Ambiental, nos mesmos moldes da Força Nacional de Segurança Pública, para atuar na região em casos necessários.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin.